94 نائبا يتسلمون كارنية العضوية.. برلماني يطالب بحل أزمة تسعير المحاصيل الزراعية

قال النائب عبد الرؤوف توفيق عبد المقصود عضو مجلس النواب إن أولوية اهتمامه تحت قبة البرلمان ستتعلق بالملفات الخاصة بالزراعة وكيفية تطويرها وتحسين السللات الزراعية، وتحسين الأرض الزراعية حتى يمكن زيادة انتاجها للمحاصيل الزراعية، باعتبارها أولويات على خريطة التنمية لمصر خلال المرحلة المقبلة.





وقال "عبد الرؤوف" عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس النواب إن هناك العديد من التشريعات والقضايا والمشاكل العالقة التى تتطلب تضافر الجهود للقضاء عليها ووضع آليات للتعامل مع هذه القضايا بشكل قطعى وجذرى.





واقترح النائب أن يكون عام 2021 عاما للفلاح المصرى، وذلك للوقوف على كل المشاكل والمعوقات التى تواجه الزراع، وإيجاد حلول لها، مشيرًا الى أن الفلاح المصرى يعتبر أهم حلقة فى المجتمع، يعمل فى صمت من أجل بناء الدولة المصرية لم يبحث يوما عن مطالب فئوية بل يرى دائما أن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى الذى يبحث عنه.





وأوضح "عبد الرؤوف" خلال حفل الاستقبال الذى تقيمه الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى لاستخراج كارنيهات العضوية، أن هناك عددا من القضايا العالقة والملفات الشائكة التى تؤرق المزارعين أبرزها ازمة تسعير المحاصيل الزراعية، وعدم استلام محصول القطن، وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وتوزيع الأسمدة، والمقننات المائية فى بعض المحافظات، كل هذه القضايا فى حاجة ماسة لوضع حلول جذرية لها لا تتبدل أو تتغير بتغير الأشخاص وهذا لن يحدث سوى أن تم تخصيص عام كامل لمناقشة قضايا الفلاح والعمل على وضع استراتيجية لحلها.



