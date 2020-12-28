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حوادث

بمناسبة العام الميلادي الجديد .. وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:12 م
وزير الداخلية يهنئ
وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء
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مصطفى الرماح
بعث اللواء وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد .

وجاء في برقية التهنئة:
"يَسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد .. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى .. بدوام التوفيق والسداد .

ونحن نستقبل عامًا جديدًا نجد العالم بأسره .. يتابع إنطلاق خطط التنمية فى مصر إلى آفاق مفعمة بالإفتتاحات والإنجازات وتحفيز فرص الإستثمارات والإنتاج .. لتأسيس نهضة مصرية عصرية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا بإذن المولى جل فى علاه.

حفظ الله مصر الكنانة .. ورعى رجالها وأبطالها .. ومكن مسيرتها الوطنية لتحقيق المزيد من النماء والإستقرار .. للشعب المصرى العظيم.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير".
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