استغلال السلطة.. حزب تركي يفضح أردوغان بعد ترسية مشاريع النقل على موالين له

هاجم حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب ترسية جميع مشاريع وزارة النقل على رجال أعمال موالين له.





وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن جميع العطاءات الخاصة والمناقصات العامة بمشاريع وزارة النقل والبنية التحتية التركية جرت ترسيتها على رجال أعمال موالين لـ أردوغان.





وأوضح أن العطاءات الخاصة غير المعلنة والمقدرة بحوالي 42 مليار ليرة تركية جرت ترسية أغلبها على شركات وكيانات مرتبطة بالموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم والمقربين من أردوغان.





ولفت إلى أن المناقصات العامة بقيمة 1.44 مليار ليرة تركية جرى ترسية 1.37 مليار ليرة منها على شركة جنكيز القابضة المقربة من أردوغان.





ودائما ما يستغل أردوغان منصبه ويعطي فرص تقلد السلطة، والتكاليف بالمناصب لمواليه وأقاربه، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تدخلات السلطة في القرارات المالية، والسياسات النقدية للبنك المركزي.



