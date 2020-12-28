وزير الداخلية يوجه رسالة للضباط والأفراد بمناسبة العام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.





وجاء في البرقية: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى 2021 م.





وأضاف: إننا إذ نستقبل العام الميلادى وقد إستعادت مصر بقيادتها السياسية الحكيمة مكانتها على المستوى الإقليمى والدولى وإستقرت أوضاعها .. لعلى يقين من أنكم على قدر المسئولية فى تحمل العهد والوعد الصادق لمواصلة الجهود والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية وحماية الإنجازات العظيمة التى تحققت ولتبقى مصر على مر الزمان منارة تهدى البشرية لقيم العدالة والمساواة والنماء.





وكـل عــام وأنتــم بخــير.