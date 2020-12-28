نائب: تعديل قانون الرياضة ضرورة لزيادة صلاحيات وزارة الشباب وتفعيل دور الجمعيات العمومية

قال ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الرياضة في مقدمة أولويات عمل البرلمان، مشيرًا إلى أن التعديل يستهدف إعطاء وزارة الشباب والرياضة سلطات وصلاحيات أكبر وليس اللجنة الأولمبية، إضافةً إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية.
وأشاد النائب سويلم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا "الدولة أدارت أزمة كورونا باحترافية وعلى المواطن أن يتحمل المسئولية ويساعد الدولة".
كما دعا إلى مزيد من تفعيل دور الوحدات الصحية في القرى والمدن، مؤكدا أن حل قضايا ومشكلات أصحاب المعاشات ضمن أولوياته وكذلك حل مشكلة المتعاقدين المؤقتين في عدد من الجهات، موضحا أن الهدف هو حل المشاكل التي تواجهها هذه الفئات.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبين.
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي 86 نائٔبا.
ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.
وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي 90 نائبا.