لكبار السن.. 5 عادات احرص عليها للحفاظ على صحتك

يتطلب تقدم العمر مزيدًا من الاهتمام والرعاية بالصحة خاصة فى ظل جميع المخاوف الصحية التي قد تظهر فمن المهم التكيف مع بعض التغييرات التى تحدث في جسدنا بفضل الزمن من خلال نمط حياة صحى.





وقدم موقع "healthbenefitstimes" اهم 5 عادات يجب الالتزام بها عند كبار السن





1. عادات الأكل الصحية

على الرغم من أن الطعام غير الصحي ضار بالصحة في جميع الفئات العمرية ، فإن كبار السن هم الأكثر عرضة للآثار السيئة لمثل هذه الأطعمة.





المواد الغذائية المليئة بالكوليسترول ، المقلية بالزيوت ، ثقيلة جدًا على المعدة ، يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات مثل أمراض القلب الحادة.





وفي معظم الحالات ، لا تكفي قيمها الغذائية لتلبية احتياجات الجسم الغذائية. لذا ، توقف عن استهلاك السعرات الحرارية الفارغة وانتقل إلى نظام غذائي أنظف وأكثر صحة.





الخضار والفواكه الطازجة والعدس هي الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية ، بالإضافة إلى أنها لا تسبب مشاكل صحية (مع استبعاد الاستثناءات). لمزيد من المساعدة ، إليك قائمة بالوصفات الصحية لكبار السن والتي يمكنك الاطلاع عليها.









2. أضف النشاط البدني إلى روتينك

مع تقدمنا ​​في العمر ، يبدأ جسمنا بالتعب بسرعة أكبر من أي وقت مضى.





حتمًا ، يمكن أن يؤدي الكثير من النشاط البدني في سن الشيخوخة إلى الإرهاق الشديد. ومع ذلك ، فإن قدرًا من التمارين البدنية لا يزال ضروريًا حتى يستمر الجسم في العمل بشكل صحيح.





هناك مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تتطور بسبب قلة النشاط.





على سبيل المثال ، إذا لم تحرق سعرات حرارية كافية ولكنك تستهلك المزيد كل يوم ، فقد تصاب بدهون غير ضرورية في جسمك. سيؤدي ذلك إلى تفاقم مهاراتك الحركية.





وبالمثل ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض باركنسون ، فإن المزيد من النشاط البدني ضروري ، أو قد يفقدون السيطرة على حركات أجسامهم.





3. إعطاء الأولوية للفحوصات الصحية

مع تقدم العمر ، قد تظهر المشكلات الصحية بشكل متكرر. أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذه المشاكل هي إجراء فحوصات طبية منتظمة.





سيساعدك هذا في تحديد أي مشاكل متنامية في مراحلها الأولية ، حتى يمكن علاجها بعلاجات بسيطة.





يمكن أن يكون علاج مشكلة صحية في مراحلها العليا أمرًا معقدًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، سيكلفك ذلك أيضًا المزيد من المال.





لذا ، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فأضف هذا إلى قائمة تغييرات نمط حياتك لشيخوخة أكثر صحة.





4. الاختلاط أكثر

الصحة العقلية لها أهمية كبيرة في جميع الأعمار. ومع ذلك ، عندما تكبر ، قد تبدأ في الشعور بالوحدة أو الانزعاج من الأشياء التافهة.









هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد التواصل الاجتماعي فيه كثيرًا. سواء كان لديك أصدقاؤك القدامى الذين يعيشون في مكان قريب أو أفراد عائلتك الذين يمكنهم القدوم لزيارتك ، حاول التواصل معهم بشكل أكبر.





على الرغم من أن المواقف الحالية ليست آمنة حقًا للتواصل الاجتماعي ، عندما تصبح المواقف طبيعية ، يمكنك دعوة أفرادك لتناول الغداء أو العشاء أو فيلم.





هذا سوف يضيء حالتك المزاجية ويساعدك في الحفاظ على صحة عقلية جيدة.





5. النوم باكرًا

ربما يكون تخطي النوم أسوأ شيء يمكنك القيام به في سن الشيخوخة. من الأفضل الخلود إلى الفراش مبكرًا والاستمتاع بنوم عميق طوال الليل.





أيضًا ، إذا كنت تعاني من مشاكل مثل الأرق ، فيمكنك التفكير في استخدام أحد هذه التطبيقات من أجل نوم أفضل . يمكنك أيضًا تجربة اليوجا والتأمل للمساعدة في حالة الأرق لديك.



