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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إعلان غريب لبيع هواتف OnePlus 9 بـ 47 ألف جنيه.. وأخطر ألعاب فيديو في 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:01 م
أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


فى شهر يونيو الماضى أعلنت شركة آبل الأمريكية عن ثورة جديدة فى أنظمة التشغيل بإطلاقها نظام iOS 14 ، والذى يتضمن عددا من الميزات المذهلة التى طالما انتظرها مستخدمى هواتف آيفون لسنوات منذ إطلاق أول هاتف آيفون فى عام 2007.



تستعد شركة Realme  ريلمى الصينية، لإطلاق هاتف جديد خلال الأسابيع القادمة سيكون بمواصفات مختلفة كليا عن ما قدمته فى السابق، حيث سيحتوى الهاتف على عدد من الإمكانات الفائقة مثل بطارية ذات سعة كبيرة و وكاميرات بجودة عالية.
 

كشفت تسريبات سعر هواتف Xiaomi Mi 11  من شركة شاومى الصينية، والتى ستقوم الشكة بإصدارها اليوم بعد ساعات قليلة، حيث من المؤكد أن تأتى الهواتف بدون شاحن على غرار هواتف آيفون 12 التى أصدرتها شركة آبل مؤخرا. 


كشفت تسريبات أنه تم اكتشاف إعلان غريب لبيع هواتف OnePlus 9 على موقع eBay الأمريكي لفترة وجيزة جدا، حيث أنه من المفترض أن هذه الهواتف ستصدر رسميا فى شهر مارس أو أبريل القادم فى 2021 . 


من المعروف أن ألعاب الفيديو خاصة القتالية لها تأثيرا كبيرا على المستخدمين وعلى سلوكهم وتعمل على نقل التأثير النفسي العنيف على المستخدمين خاصة الأطفال والمراهقين، والتى قد تدفعهم فى بعض الحالات على تجريب ما يحدث فى هذه الألعاب فى الحياة اليومية. 

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