80 نائبا فرديا من 10 محافظات ينهون استخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021.. ويؤكدون الصحة والتعليم ومشاكل الفلاحين على رأس أولوياتنا.. وفايد:نسعى لتكوين كتلة صحفية تحت القبة نظرا لوجود 8 نواب من المهنة

النائب أحمد فؤاد أباظة يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الشئون العربية بالبرلمان

برلماني: سأهتم بـ تشريعات نقل الدم ووضع منظومة واضحة له

نائب: نسعى لـ تحسين صورة الصحفيين أمام الرأي العام





انتهى مجلس النواب اليوم، الإثنين، من إجراءات واستخراج كارنيهات 80 نائبًا من نواب الفردي في 10 محافظات وهي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) من إجمالي 108 نائبا.





وقد أعلن النائب احمد فؤاد أباظة، ترشحه علي رئاسة لجنة الشئون العربية، وذلك بعد التنسيق مع حزب مستقبل وطن ، باعتباره نائبا عنه تحت القبة.





وقال "أباظة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، سأترشح لرئاسة لجنة الشؤون العربية بناء علي توجيه حزبي واينما يوجهنا الحزب نلتزم بالتعليمات لافتا الي ان ملفات الصحة والتعليم والطرق بدائرة ابو حماد على رأس اهتماماته.





وناشد أباظة، رئيس الوزراء، بإنشاء مكتب بريد في كل قرية لتخفيف المعاناة علي المواطنين خاصة ان الأمر سيدر عائدا كبيرا علي الدولة.





ووجه أباظة الشكر للأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي ، علي الجهود الكبيرة التي بذلها خلال حفل استقبال النواب مشيرا الي ان تلك الاجراءات لم يشاهدها منذ ٣٠ عاما قضاها تحت قبة المجلس.





وقال النائب احمد بلال عن حزب التجمع بالمحلة و الصحفى في المصرى اليوم ، إن تعدد الأحزاب في المجلس امر هام ، و لكن القضية ليست بعدد الأحزاب او تنوعها داخل البرلمان ، ففي النهاية عدد ممثلي الأحزاب و هيئاتها البرلمانية ليست ممثلة بالشكل المؤثر ، و تحتاج الى تعويض ذلك بالسماح للمعارضة بالادلاء بأرائها و التعبير عن مواقفها لاسياسية بكل حرية و منحها الوقت الكافى لعرض هذه اراء " .





و أضاف " بلال " عقب استخراج كارنيه مجلس النواب اليوم الاثنين ، أن قوة المعارضة ليست في الأرقام و لكن في المواقف السياسية التي تتبناها و رؤى تشريعية واضحة ".





و تابع : " لدى رؤية تشريعية واضحة باعتبارى من دائرة عمالية و هي المحلة ، واولوياتى في تعديل قوانين العمال خاصة المادة الخاصة بفصل العامل و التأمينات و العدالة الاجتماعية و حقوق العمال و توفير فرص العمل ،بالإضافة الى قانون الشركات القابضة الذى دمر الصناعة المصرية بشكل عام و المحلة الكبرى بشكل خاص ".





و أشار الى اهتمامه أيضا بتشريعات نقل الدم و وضع منظومة واضحة له تواجه مافيا الدم الأسود .

ومن جانبه قال النائب محمد فايد عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون بالغربية و الصحفى في المصرى اليوم : " اسعى لتكوين كتلة صحفية تحت القبة نظرا لوجود 8 نواب من الصحفيين ، و تهدف الى توضيح و تحسين صورة الصحفيين أمام الرأي العام و أنها مهنة حرة معنية بشؤون الناس ، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الصحفيين من خلال التشريعات و خاصة مسألة لابدل التي يجب ان ينص عليها في الموازنة حتى لا تكون زيادتها مرتبطة بإنتخابات النقابة فقط ".





و أضاف عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس :" أضع على اولوياتى التشريعية تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الذى أصدره المجلس المنتهى و تراجع اكثر من مرة في قيمة التصالح المنصوص عليه ، و هو يحتاج الى إعادة صياغة ،قائلا : "فأنا ضد البناء على الاراضى الزراعية و أؤيد فكرة المصادرة لكن مع ما يتم من مخالفات عقب صدرو القانون و ليس تطبيقه بأثر رجعى ".





و أشار إلى ان قطاع السياحة سيضعه على أولوياته نظرا لأن دائرته بها اقدم عاصمة مصرية و غائبة عن الخريطة السياحية و هي " صان الحجر" ، و التي تحتاج الى إهتمام كبير لإحيائها مرة أخرى و خلق فرص عمل للشباب من خلالها ".





وقال النائب إيهاب أنيس عضو مجلس النواب، أن قضايا المواطن البسيط ستكون في أولى أولوياته داخل المجلس، التي من بينها مشكلات قطاع الصحة والبنية التحتية من خدمات صرف صحي ومرافق واسكان وتعليم وغيرها بالإضافة إلى مشكلات الفلاح.





وأوضح أنيس في تصريح للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس اليوم الاثنين، ان النائب مطالبا بتبني تلك القضايا الخدمية الي جانب دوره التشريعي والرقابي نظرا لغياب المحليات حاليا.





وتابع عضو مجلس النواب، ان المجلس سيكون له دور قوي مع الحكومة لدعم الدولة المصرية واستكمال ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دور لتحقيق التنمية بالبلاد.





وحول اللجنة التي سينضم إليها بالمجلس، أوضح ان ذلك الأمر سيتم تتسيقه مع الحزب الذي ينتمي إليه وهو حزب مستقبل وطن حيث يدار العمل به من خلال منظومة متكاملة.





وأشاد أنيس بدور الأمانة العامة لمجلس النواب في تنظيم استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس في ظل إجراءات احترازية شديدة لمواجهة كورونا.





وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا، وذلك لإنهاء إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس.





ومن المقرر غدا الثلاثاء إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.





كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.





وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.