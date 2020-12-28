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رياضة

إصابة المدير التنفيذي لنادي الزمالك بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تعرض أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بعدما خضع لمسحة طبية أمس.

كان أحمد زكريا ظهرت عليه الأعراض، فامتنع عن الحضور لمقر النادي وقام بعمل مسحة طبية أثبتت إيجابية عينته.

ويخضع زكريا خلال الفترة الحالية للعزل، مع التزامه بتلقي البروتوكول العلاجي.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن المدير التنفيذي تعامل مع عدد كبير من مديري الإدارات قبل أن يتأكد من إصابته.

وأضاف المصدر أن جميع من تعامل معهم سوف يخضعون لعمل مسحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن زكريا تم تعيينه بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعد قدوم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بعد تجميد مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، وتحويل مجلس الإدارة للنيابة بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش.
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