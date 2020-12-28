أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي يجرى جراحة الصليبي الخميس المقبل





وغاب أحمد أيمن عن مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، في الجولة السابقة من عمر المسابقة.





ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدوري غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.







وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول قرر تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الاول بعد إقالة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، ولكن طلعت يوسف اعتذر عن استكمال المهمة.

يخضع أحمد أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى عملية جراحية الخميس المقبل بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي في لقاء الفريق أمام منافسه الجونة، ويعد أحمد أيمن من اللاعبين أبناء النادي، وظهر بمستوى لافت للأنظار وانضم لصفوف المنتخب الأوليمبي.