أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي يجرى جراحة الصليبي الخميس المقبل

يخضع أحمد أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى عملية جراحية الخميس المقبل بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي في لقاء الفريق أمام منافسه الجونة، ويعد أحمد أيمن من اللاعبين أبناء النادي، وظهر بمستوى لافت للأنظار وانضم لصفوف المنتخب الأوليمبي.
وغاب أحمد أيمنعن مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، في الجولة السابقة من عمر المسابقة.
ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدوري غدًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.
وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول قرر تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الاول بعد إقالة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، ولكن طلعت يوسف اعتذر عن استكمال المهمة.