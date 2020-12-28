وفاة والد عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة





وقال أيمن دجيش عضو لجنة الحكام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: البقاء والدوام لله وفاة والد الأخ العزيز كابتن محمد فاروق الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام ألف رحمه ونور عليه ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.







كانت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بدأت فى صرف ٤ ملايين و ٨٠٠ ألف جنيه قيمة المستحقات المالية الخاصة بإدارة قضاة الملاعب مباريات الدوري الممتاز وبقية المسابقات المحلية.







وشهد اليوم الاثنين توافد مندوبي ٨ مناطق من أجل تسلم الشيكات الخاصة بصرف مستحقاتهم المالية.







كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أعلنت عن الموافقة على صرف المستحقات المالية للحكام عن إدارتهم لمباريات المسابقات المحلية خلال الموسم الجاري.







ومن المقرر أن يتوافد مندوبو بقية المناطق خلال الساعات القادمة من أجل صرف بقية المستحقات المالية والحصول على الشيكات الخاصة بهم.

توفي والد محمد فاروق عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة اليوم الإثنين.