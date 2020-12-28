تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

تختلف كمية البروتين المطلوبة من شخص لآخر، من الأسهل تحديده بناءً على وزن الجسم، وذلك من خلال المتابعة مع الطبيب المختص.
وقدم تقرير جديد وفقا لموقع "novosti"، الأطعمة التي تحتوي على البروتين التي تساعد في تقوية الشعر والأظافر، كما تساعد في تعزيز وظائف أجهزة الجسم.
1- الدجاج الأبيض
تحتوي اللحوم البيضاء على كمية كبيرة من البروتين، وهي أكثر صحة من اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على نسبة أعلى من البروتينات قليلة الدسم، ومستوى أقل من الكوليسترول والدهون، 100 جرام من لحم الدجاج تحتوي على 32 جرام بروتين.
2- السمك
تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط والسردين مصادر جيدة للبروتين، غالبًا ما تحدث أمراض القلب عند البشر بسبب عدم كفاية تناول أحماض الأوميجا، محتوى البروتين في 100 جرام من بعض الأسماك: تونة 24 جرام ، سلمون 20 جرام، سمك الهلبوت 46 جرام.
3- الفاصوليا
تحتوي جميع أنواع الفاصوليا على نسبة عالية من البروتين، 100 جرام من الفاصوليا أو الصويا تحتوي على 12 جرام من البروتين.
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