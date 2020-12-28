تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

2- السمك

تعتبر الأسماك مثل السلمون والتونة والسلمون المرقط والسردين مصادر جيدة للبروتين، غالبًا ما تحدث أمراض القلب عند البشر بسبب عدم كفاية تناول أحماض الأوميجا، محتوى البروتين في 100 جرام من بعض الأسماك: تونة 24 جرام ، سلمون 20 جرام، سمك الهلبوت 46 جرام.





3- الفاصوليا

تحتوي جميع أنواع الفاصوليا على نسبة عالية من البروتين ، 100 جرام من الفاصوليا أو الصويا تحتوي على 12 جرام من البروتين.





