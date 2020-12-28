التجديد 5 شهور للجنة الثلاثية.. الحل الأنسب لأحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول مأزق اجراء انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، وقدم رأيه الذي يرى فيه الحل الانسب.

وكتب قائلا: "للخروج من مأزق إجراء إنتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في موعد أقصاه ٣١ يناير المقبل كما الزم بذلك الفيفا في قرار تعيين اللجنة الثلاثية ...، في تقديري أن يتم التجديد ٥ شهور للجنة الثلاثية التي يترأسها المهندس أحمد مجاهد ، ويقوم المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا ، بأستخدام علاقاته وتأثيرة القوي بالحصول علي موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم علي قرار الدولة المصرية، بعدم اجراء إنتخابات بسبب كورونا خلال يناير ، وتستمر اللجنة في عملها دون حدوث آية عقوبات علي الكرة المصرية . .أعتقد هذا هو الحل الذي يريح كافة الأطراف ".

وقد كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تردد بشأن موافقة مجلس الوزراء على إجراء انتخابات اتحاد الكرة، خلال شهر يناير المقبل.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر راديو 9090: " كل ما تردد بشان وجود استثناءات لإقامة الجمعية العمومية باتحاد الكرة في شهر يناير غير صحيح، ولن تُعقد أي جمعية عمومية وفقًا لقرار رئيس الوزراء بحظر التجمعات خلال الشهور الستة المقبلة".

وتابع : "لم نستثن انتخابات اتحاد الكرة ولم يخرج من الوزارة أو الحكومة، ما يؤكد إجراء الانتخابات خلال شهر يناير المقبل، مثلما طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا ".

وأضاف: " الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، قرر تعيين لجنة ثلاثية لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها في اتحاد الكرة المصري منذ فترة طويلة، واللجنة تضم 3 شخصيات وطنيين وأثق أنهم لن يفعلوا إلا ما يعود بالصالح على الدولة المصرية".

واختتم: " ليس هناك أي استثناء للجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، وقرار مجلس الوزراء سارٍ، ولم نتطرق إلى هذا الملف من قريب أو بعيد، وبالتالي ما تردد عن إجراء الانتخابات يناير المقبل غير صحيح".

https://www.facebook.com/AhmedMoussaEG/posts/1813240658833740