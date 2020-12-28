دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

أفاد الأشخاص الذين كانوا يتعافون من فيروس كورونا لفترة طويلة أنهم يشمون رائحة السمك الكريهة والكبريت وشيء حلو، تُعرف هذه الظاهرة باسم باروسميا، وتعني تشويه حاسة الشم، وتظهر أكثر في الشباب والعاملين الصحيين.
وقال البروفيسور نيرمال كومار، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، إن الأعراض غريبة للغاية وفريدة من نوعها، كان كومار من بين الأطباء الأوائل الذين حددوا فقدان الشم، أو فقدان الرائحة، كعرض من أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا.
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أخبر وكالة أسوشييتد برس أن بعض المرضى ذكروا أنهم يشمون رائحة السمك بدلًا من أي رائحة أخرى، والبعض الآخر يشم رائحة احتراق حتى في حالة عدم وجود دخان في الجوار.
وحسب موقع "novosti"، أوضح كومار أن كوفيد 19 هو "فيروس موجه للأعصاب"، أي أنه يهاجم الأنسجة العصبية ويؤثر على الأعصاب الموجودة في طرف الأنف، مما يشكل صدمة للجهاز العصبي.