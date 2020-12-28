دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

وقال البروفيسور نيرمال كومار، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، إن الأعراض غريبة للغاية وفريدة من نوعها، كان كومار من بين الأطباء الأوائل الذين حددوا فقدان الشم، أو فقدان الرائحة، كعرض من أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا





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أخبر وكالة أسوشييتد برس أن بعض المرضى ذكروا أنهم يشمون رائحة السمك بدلًا من أي رائحة أخرى، والبعض الآخر يشم رائحة احتراق حتى في حالة عدم وجود دخان في الجوار.