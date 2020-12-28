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برلمان

شاهد| نائب الغلابة يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:47 م
نائب الغلابة يستخرج
نائب الغلابة يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قام اليوم أحمد الشيشينى، عضو مجلس النواب والملقب بنائب الغلابة باستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد اعلنت أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نواب.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى  لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة  3 أيام  من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.
شاهد| نائب الغلابة يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب
شاهد| نائب الغلابة يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب
شاهد| نائب الغلابة يستخرج كارنيه عضوية مجلس النواب
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