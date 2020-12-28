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فن

على البحر.. شاهد محمود حجازي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ،وظهر حجازى على البحر بملابس كاجوال أعتمد معها نظارة شمسية سوداء .

ويذكر أن آخر أعمال  محمود حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.  

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎
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