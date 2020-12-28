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أمين النواب: غدا اليوم الأخير لتسلم النواب كارنيهات المجلس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، اخر تطورات تسليم النواب الجدد بطاقات العضوية للمجلس. 

وأضاف فوزي، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن يعد اليوم الـ5 من الأيام الـ6 المحددة لتسلم النواب الجدد بطاقات العضوية الخاصة بهم، متابعا أن اليوم يشمل مجموعة من نواب محافظات الوجه البحري ومحافظات القناة. 

وتابع المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه مخصص للنواب من المحافظات خارج القاهرة، وهو أكبر عدد يشهده البرلمان بعدد 108 نواب، لافتا إلى أنه اليوم التاني على التوالي للنواب المنتخبين للنظام الفردي.

وأكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه تم الانتهاء بنسبة 98% من نواب القوائم وسط إجراءات احترازية مرئية، مستدركا أنه هناك انطباعا جيدا لدى النواب على النظام المتبع به عملية استخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم.
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