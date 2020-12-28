شاهد .. منة فضالي تستعرض جمالها بفستان أحمر

شاركت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو جديد لها، وهي تستعرض جمالها بفستان أحمر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت عليه، قائلة: " لا نستطيع أن نعود بالزمن ونغير البدايات، ولكن يمكننا دائما البدء من جديد وتغيير نقطة النهاية".

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها، فشاركت في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

الحياة الشخصية لـ منة فضالى الأكثر حديثا بين السوشيال ميديا والاعلام ولعل من أبرز المواقف التى شهدت ضجة فى حياتها عندما دخلت فى قصة حب مع المنتج وائل عبدالله لم تكلل بالزواج بسبب طلب الأخير منها اعتزال الفن، وكذلك كشفت عن زواج سرى لها من الملحن محمد ضياء من دون علم والدتها كونه يكبرها سنًا، واستمر 7 أشهر ثم انفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة كما قالت، متهمة إياه بأنه كان يضربها. ولكن ضياء كذب فضالي وقال إن هذا الكلام غير صحيح وهو من خيالها المريض.