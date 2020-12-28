نشرة الصحة والمرأة.. تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين.. اليانسون يعالج 27 مرضا

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز العناوين.
أفاد الأشخاص الذين كانوا يتعافون من فيروس كورونا لفترة طويلة أنهم يشمون رائحة السمك الكريهة والكبريت وشيء حلو، تُعرف هذه الظاهرة باسم باروسميا، وتعني تشويه حاسة الشم، وتظهر أكثر في الشباب والعاملين الصحيين.
نصح الأطباء من جميع أنحاء العالم بالتعرض للشمس للحصول على فيتامين د، للحماية من الأمراض ومقاومة العدوى ولاسيما فيروس كورونا.
ظهرت بعض الأعراض المرتبطة بـ فيروس كورونا الجديد بعد تفشي السلالة الجديدة في عدد من البلاد، يتضمن البديل الجديد لـ COVID-19 المسمى "VUI 202012/01" طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفوري والسهل للفيروس بين الناس، بينما كان البديل الأول في جنوب شرق إنجلترا، فقد أثار الآن شعورًا بالخوف في جميع أنحاء العالم الأخرى.
اليانسون من أشهر الأعشاب المستخدمة في العالم وهو نبات خفيف وصحى ومذاقه طيب يمتلك العديد من الفوائد الصحية والقدرة على علاج بعض الامراض .
المأذون الثلاثيني.. يا بخت العروسة بالمأذون، المأذون الكاجوال .. 3 عبارات بدأت ترددها الفتيات على مجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فور انتشار فيديو عقد قران الفنان الشاب حازم إيهاب، والذي ظهر من خلاله المأذون الذي عقد القران بشكل وسيم خطف الأنظار.