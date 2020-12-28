نشرة الصحة والمرأة.. تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين.. اليانسون يعالج 27 مرضا

المأذون الثلاثيني.. يا بخت العروسة بالمأذون، المأذون الكاجوال .. 3 عبارات بدأت ترددها الفتيات على مجموعات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فور انتشار فيديو عقد قران الفنان الشاب حازم إيهاب، والذي ظهر من خلاله المأذون الذي عقد القران بشكل وسيم خطف الأنظار.



