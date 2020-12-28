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منوعات

الأسوأ لم يأت بعد.. خبير يحذر الأمريكيين من زيادة مصابي كورونا في موسم أعياد الميلاد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:10 م
خبير الأمراض المعدية
خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي
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أماني إبراهيم
حذر خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فوسي، الأمريكيين من أن أسوأ الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا لم تأت بعد، ويعد إعلان الطبيب الحكومي ليس أول توقعاته المليئة بالموت.

وفي حديثه في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن، أمس الأحد، سُئل فوسي عما إذا كان يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في الجائحة المستمرة.

أجاب فوسي "أنا كذلك"، متنبئ بـ "زيادة ما بعد الموسم - بمعنى عيد الميلاد، رأس السنة الجديدة -".

وتابع: "نحن حقًا في مرحلة حرجة للغاية، مارست المزيد من الضغط على النظام من خلال زيادة متوقعة بعد الموسم بسبب السفر والتجمع المحتمل للناس."

قدم فوسي تنبؤات مماثلة من قبل، نظرًا لأن عدد حالات الولايات المتحدة كان بالآلاف في مارس، فقد أخبر الكونجرس أن "الأمور ستزداد سوءًا عما هي عليه الآن". 

بعد ثلاثة أشهر، وصف الوباء بأنه "أسوأ كابوس"، وحذر من أن "الأمر لم ينته بعد". وفي أغسطس، ذكّر الجمهور مرة أخرى بأنه "غير راضٍ عن سير الأمور"، وأخبرهم أن يتوقعوا "طفرات كبيرة" في الاختبارات الإيجابية.

لم تكن تنبؤات فوسي خاطئة، واتجهت الحالات الجديدة اليومية نحو الارتفاع منذ منتصف الصيف، في حين تم الإبلاغ عن أكثر من خمسة أضعاف عدد القتلى يوم السبت كما في 26 يونيو، لم ترتفع الوفيات بشكل حاد. تم تسجيل ما يزيد قليلًا عن 1400 حالة وفاة يوم السبت، مقارنة بـ 660 حالة في ذلك الوقت، وفقًا للأرقام التي قدمتها جامعة جونز هوبكنز.

في وقت سابق من هذا العام، ذكر أن ما بين 60 و70 في المائة من السكان سيحتاجون إلى اللقاح لضمان مناعة القطيع للجميع، لكنه راجع هذا الرقم إلى "75، 80، 85 بالمائة" الأسبوع الماضي.

قال فوسي لصحيفة نيويورك تايمز: "عندما قالت استطلاعات الرأي أن نصف الأمريكيين فقط سيأخذون لقاحًا، كنت أقول إن مناعة القطيع ستتطلب 70 إلى 75 بالمائة، بعد ذلك، عندما قالت الاستطلاعات الأحدث أن 60 في المائة أو أكثر سيستغرق الأمر، فكرت أنه يمكنني دفع هذا الأمر قليلًا، لذلك ذهبت إلى 80، و85".

طوال الوباء، كان فوسي هدفًا للنقد بسبب تقلب موقفه، مثل الموقف المتعلق بارتداء أقنعة الوجه، وما إذا كان يجب إعادة الأطفال إلى المدرسة.
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