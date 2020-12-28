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توك شو

بالطاقة النووية.. موسكو تؤكد عدم استخدام قاعدتها العسكرية في السودان ضد أحد ..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:12 م
موسكو
موسكو
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إبراهيم القادري
عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا يكشف عن مساعي موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية لوجستية فى السودان، فيما أكد وزير الدفاع الروسى "أن المركز اللوجستى سيوفر الظروف الملائمة لأمن الأنشطة البحرية، وأن هذا التحرك لن يكون موجهًا ضد أحد".

وأضاف التقرير، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وافق فى منتصف نوفمبر الماضى على إنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية فى السودان يمكنه استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية".

وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك من قبل روسيا بإنشاء هذه القاعدة اللوجستية اعتبره بعض المراقبون أنه يمهد الطريق لأول موطأ عسكرى كبير لموسكو فى إفريقيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

ولفت التقرير إلى أن الوثيقة الأولية للاتفاق تنص على إنشاء قاعدة عسكرية فى الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، يمكن من خلاله تأمين عمليات الإصلاح والتزود بالوقود للبحرية الروسية، ومن الممكن أيضًا أن تستقبل نحو 300 عسكرى وسفن تعمل بالطاقة النووية ويكون الاتفاق نافذ بين البلدين لمدة 25 عامًا.

وأكد التقرير أن العلاقات الروسية السودانية شهدت تقربًا فى السنوات الأخيرة حيث عادت من جديد العلاقات الجيوسياسية إلى إفريقيا عبر السودان ليس فقط فى المجال العسكرى ولكن أيضًا  فى المجال المدنى النووي.

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