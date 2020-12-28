قاتل مأجور يعدم سيدة في وضح النهار أثناء سيرها بالشارع

كشفت لقطات مأساوية لحظة إعدام امرأة في وضح النهار بينما كانت عائدة إلى المنزل من العمل في البرازيل.





وأظهرت كاميرا مراقبة في الشارع أن القاتل و مطلق النار كان يقف بجوار عمود إنارة في أحد شوارع ساو باولو لمدة أربع دقائق عندما نصب كمينا للسيدة لآنا باولا دا سيلفا بعد ظهر يوم الاثنين، بقتلها.





أصيبت الفتاة البالغة من العمر 34 عامًا ، وهي أم لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا ، برصاصة في رأسها ومرتين في رقبتها، حيث وأعلنت وفاتها في مكان الحادث ، بحسب بيان أصدرته الشرطة العسكرية البرازيلية.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر الكاميرا الأمنية دا سيلفا وهي تسير في شارع مونسنهور أندرادي بعد أن أنهت نوبة عملها في متجر للأحذية في حي الملابس في ساو باولو في براس، للتفاجئ بشخص يصوب المسدس نحوها ويطلق النار في رأسها لتلقى مقتلها في الحال.