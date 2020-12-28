بسبب قرار ترامب .. الحياة البرية تتعرض للخطر بأمريكا .. فيديو

أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها الحياة البرية الأمريكية قد تتعرض قريبًا للخطر بسبب قرار ترامب والذي ينص على "عدم اعتبار الذئاب من الأنواع المحمية في الولايات المتحدة".



علمًا أن أولى إجراءات الحماية كانت قد طُبقت في السبعينيات، بعد انقراضها الافتراضيّ في الولايات المتحدة.



يُقال أحيانًا إنه لا يوجد حيوان على الأرض يشبه البشر في سلوكه الاجتماعي أكثر من الذئاب.



لذلك يخشى المدافعون عن البيئة من عدم التمكن من ضمان سلامة حوالي 6000 ذئب منتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ .



