برلماني يحتفل مع أسرته بكارنيه عضوية البرلمان.. صور

حرص اللواء علي الدين النجار ، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر واولاد صقر بمحافظة الشرقية ، علي الاحتفال مع اسرته بكارنيه عضوية مجلس النواب ، داخل قاعة 25 يناير بمقر البرلمان .





وأوضح النجار أن أسرته تحملت معه معاناة كبيرة خلال ماراثون الانتخابات البرلمانية ، وحرص علي الاحتفال معهم اعترافا منه بتقدير تلك المساندة الكبيرة موجها الشكر لجميع اهل الدائرة .

من ناحية أخري قال النجار إن تسويق المحاصيل ووضع سعر عادل لها ، علي رأس اهتمامته بمجلس النواب ، وذلك بهدف تحفيز الفلاح المصري.





وأكد في تصريحات صحفية له عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان ، ان الاهتمام بالمواطن المصري بشكل عام ، والشباب بشكل خاص من ضمن اولوياته الاساسية خاصة الشباب الذي يبحث عن عمل ولا ينتظر الوظيفة الميري .





وأشار الي ان القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات الهامة بشأن تطوير شبكة الطرق ، مؤكدا ان هناك عدد من الطرق داخل دائرة فاقوس، وكفر صقر تحتاج الي تطوير ، وهو ما سيسعي اليه مستقبلا .





وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.





كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.





وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.