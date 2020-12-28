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تعليم

جامعة المنصورة تعلن سياسة التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بيان جلمعة المنصورة
بيان جلمعة المنصورة
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همت الحسينى
نشر الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك " بشأن سياسة الجامعة  في التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين واسرهم  " الأب، الأم، الزوجة، والأبناء " .

وأضاف البيان انه عند ظهور أعراض الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يتم الاتصال بخدمة الخط الساخن بجامعة المنصورة  ٠١١١٥١٦٦٢٩٨ أو  ٠١٠٢٣٠١٥٢٧١  للإستفسارات أو الإبلاغ عن الإصابة والتنسيق قبل التوجه للعيادة أو المستشفى. 

وأشار البيان الى انه يتم التوجه إلى مقر عيادة الترصد أسفل مبنى الأمراض النفسية بمستشفى الجامعة من الساعة ٨ صباحا وحتى  الساعة ٢ ظهرا ماعدا يوم الجمعة مع إحضار ما يفيد الانتساب إلى جامعة المنصورة، وخلاف هذه المواعيد يتم التوجه إلى منطقة التقييم التنفسي بالدور الأرضي بمستشفى الطوارئ. 

واوضح البيانه انه يتم عمل الفحوصات اللازمة وتحديد مدى الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا من عدمه مع تحديد هل سيتم ادخال الحالة للمستشفى المخصص لذلك من عدمه وفي حالة الحاجة إلى دخول المستشفى (مجمع العنايات) يتم ذلك مباشرة من المكان الذي يتم التشخيص فيه  سواء عيادة الترصد أو الطوارئ ثم تقوم إدارة المستشفى بإبلاغ إدارة الجامعة لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالمصاب و يتم تحديد الدواء اللازم سواء تم عزل المصاب بالمستشفى المخصص لذلك أو عزل منزلي، وإعطاء الحالة ما  يفيد الاشتباه بالإصابة الفيروس. 

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