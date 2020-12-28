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فن

أشرف عبد الباقي ينشر كواليس كوميدية من إعلان اللوكاندة.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر النجم أشرف عبد الباقي فيديو من كواليس تصوير إعلان مسرحية "اللوكاندة"،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب عبد الباقي معلقا من خلال الفيديو :"تصوير إعلان #اللوكاندة ويزو بتعمل اية؟"

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل

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