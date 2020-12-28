ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضعف المياه بحي ثان المحلة الكبرى للصيانة في الغربية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:28 م
ضعف المياه
ضعف المياه
Advertisements
احمد علي
أعلن ديوان محافظة الغربية عن ضعف المياه بحي ثان المحلة الكبرى من الساعة 9 مساء اليوم الإثنين وحتى الـ 3 صباح الغد، وذلك للقيام بأعمال الصيانة  الطارئة بشارع الجمهورية.

اقرأ أيضا:

كما أهاب مسؤولي ديوان محافظة الغربية بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

كما باشر محافظ الغربية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث نجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى في عمل صيانة لعدد ٤٧٤٧ عمود إنارة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة الكبرى منذ بداية الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار .

كما شملت أعمال الصيانة رفع الوصلات المخالفة، تغيير العوازل المكسورة، رفع مفاتيح الإنارة من على الأعمدة، صيانة كشافات الإنارة واستبدال الخلايا القديمة ذات المفاتيح بخلايا جديدة أوتوماتيك وعزل الأسلاك الخارجية بمواسير بلاستيك، وذلك حرصًا وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وفي ذات السياق قام قسم الإنارة بحي ثان المحلة الكبرى بأعمال صيانة الإنارة العمومية القائمة بشارع نعمان الأعصر، كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى.

وفي مركز ومدينة طنطا، تم تغيير الكشافات المحترقة بكشافات صوديوم جديدة في المنطقة أمام كوبري كفر الشيخ اتجاه القاهرة على الطريق السريع وأضاءت المنطقة بشكل كامل، كما تم تربيط وصيانة الكشافات في الأتوماتك الأول من طريق محلة منوف وتغيير بعض الكشافات المحترقة بكشافات من الصيانة.

واستكمالًا لأعمال الصيانة الدورية، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإصلاح وصيانة محول حسن المغربي بتطاي ومحول البنك بالجعفرية، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية ميت حواي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحسبا لسقوط الأمطار.. صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في الشرقية

محافظ الغربية يتابع صيانة أعمدة الإنارة بالوحدات المحلية ..شاهد

صيانة دورية لأعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة في الشرقية

إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بعدد من قرى مركز المنيا

تركيب وصيانة 113 كشافا لإنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم في المنيا

محافظ الغربية يوجه بأعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالطرق العامة

ترشيحاتنا

تسريبات خيمة القذافي.. الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

شاهد.. كلب يعلم طفلا مصابا بالتوحد النطق والتواصل

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

يا أنا يا لأ .. ألبوم عمرو دياب يخطف الأضواء من دينا الشربيني

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور