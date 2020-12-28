ضعف المياه بحي ثان المحلة الكبرى للصيانة في الغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية عن ضعف المياه بحي ثان المحلة الكبرى من الساعة 9 مساء اليوم الإثنين وحتى الـ 3 صباح الغد، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الطارئة بشارع الجمهورية.





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كما أهاب مسؤولي ديوان محافظة الغربية بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.





كما باشر محافظ الغربية أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق المحافظة، حيث نجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى في عمل صيانة لعدد ٤٧٤٧ عمود إنارة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة الكبرى منذ بداية الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار .





كما شملت أعمال الصيانة رفع الوصلات المخالفة، تغيير العوازل المكسورة، رفع مفاتيح الإنارة من على الأعمدة، صيانة كشافات الإنارة واستبدال الخلايا القديمة ذات المفاتيح بخلايا جديدة أوتوماتيك وعزل الأسلاك الخارجية بمواسير بلاستيك، وذلك حرصًا وحفاظًا على أرواح المواطنين.





وفي ذات السياق قام قسم الإنارة بحي ثان المحلة الكبرى بأعمال صيانة الإنارة العمومية القائمة بشارع نعمان الأعصر، كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتنفيذ حملة صيانة لأعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى.





وفي مركز ومدينة طنطا، تم تغيير الكشافات المحترقة بكشافات صوديوم جديدة في المنطقة أمام كوبري كفر الشيخ اتجاه القاهرة على الطريق السريع وأضاءت المنطقة بشكل كامل، كما تم تربيط وصيانة الكشافات في الأتوماتك الأول من طريق محلة منوف وتغيير بعض الكشافات المحترقة بكشافات من الصيانة.





واستكمالًا لأعمال الصيانة الدورية، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بإصلاح وصيانة محول حسن المغربي بتطاي ومحول البنك بالجعفرية، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة بقرية ميت حواي.