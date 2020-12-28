يا أنا يا لأ .. ألبوم عمرو دياب يخطف الأضواء من دينا الشربيني

عادة ما تتصدر أخبار عمرو دياب مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كانت حول علاقته بدينا الشربيني، وما حدث بينهما مؤخرًا بعد انتشار أنباء عن انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وأصبح هذا الأمر محل اهتمام جميع متابعي الهضبة .

كعادته لم يرد عمرو دياب عما انتشر حول انفصاله عن دينا الشربيني، حيث تعددت الشائعات والأسباب دون أن يؤكد أحدهما الحقيقة، فلا يدري جمهور عمرو دياب السبب الحقيقي وراء انفصاله عن دينا الشربيني، أما الأمر المؤكد الذي اتضح مؤخرًا أن عمرو دياب ودينا الشربيني تزوجا عرفيًا بمعرفة الأهل والأصدقاء .





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خلال اليومين الماضيين طرح عمرو دياب ألبومه الجديد الذي يحمل اسم " يا أنا يا لأ" ، ورغم انشغال الجهور بقصة عمرو دياب ودينا الشربيني، إلا أن الألبوم الجديد استطاع أن يغير مسار الأضواء تمامًا لينشغل الجمهور بالتوليفة الفنية المميزة التي قدمها عمرو دياب بدلًا من انشغالهم بمشاكله مع دينا الشربيني .

خلال ساعات قليلة، حقق ألبوم عمرو دياب الجديد نجاحًا كبيرًا كما هو معتاد ، خاصة أغنية " فاكرني ياحب " التي أصبحت تريند السوشيال ميديا ، فدومًا ما ينجح عمرو دياب في اللعب على الوتر الحساس لدى الجمهور، وتقديم أغاني مختلفة تظل عالقة في الذهن بألحان مميزة .

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منافسة شرسة عاشها عمرو دياب خلال الأيام الأخيرة في ظل طرح ألبوم يا أنا يا لأ ، بالتزامن مع طرح النجم تامر حسني أغنيات من ألبومه الجديد، وفي نفس الوقت النجم محمد منير طرح ألبوم باب الجمال ، مما جعل الجمهور في حيرة شديدة بين النجوم الثلاثة.

ألبوم يا أنا يا لأ يعتبر الألبوم الـ 34 لعمرو دياب خلال مسيرته الفنية التي بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، واستمر يقدم ألبوم بشكل سنوي، أما في 2020 قدم ألبومين ، الأول " سهران " في فبراير 2020 ، والأخير الذي طرحه منذ يومين .