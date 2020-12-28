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محافظات

غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:38 م
غلق ٣ سناتر للدروس
غلق ٣ سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
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همت الحسينى
نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة ،حملة على سناتر الدروس الخصوصية بنطاق الحى للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظًا على أرواح وصحة الطلاب.

ورافق رئيس حى غرب المنصورة  محمد انور نائب رئيس الحى ، والفريق المعاون المشكل من  أحمد سمير مدير ادارة البيئة ، و احمد عبادة مدير المتابعة الميدانية ، و رضا الشربينى مسئول الشئون القانونية بحى غرب ، ومندوب من مديرية التربية والتعليم .

أسفرت جهود الحملة عن غلق ٣ سناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب بمنطقة شارع الجمهورية والمشاية السفلية ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك لمخالفته لتعليمات رئاسة الوزراء المصرية. 

وفى نفس السياق ناشد رئيس حى غرب المنصورة كافة المعلمين والمعلمات بالتوقف فورًا عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها .

وحذر من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
غلق 3 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى غرب المنصورة
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