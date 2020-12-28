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محافظات

بيلا يفوز على الجزيرة المطروحي 3-0 في دوري القسم الثاني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:39 م
فريق بيلا
فريق بيلا
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محمود زيدان
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا بقيادة مديره الفني إبراهيم الشهيدي، اليوم الإثنين، فوزًا ثمينًا على نظيره الجزيرة المطروحي بثلاثية نظيفة.

جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على إستاد نبروه الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع السادس، للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية"، بالدوري الممتاز (ب).

أحرز أهداف فريق بيلا، السيد محمد، في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وسيد مصطفى، في الدقيقة 52، وجميل إبراهيم "كمونة" في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيلا إلى 5 نقاط، بينما يتجمد رصيد الجزيرة المطروحي عند 6 نقاط.

وأدار المباراة طاقم تحكيمي، بقيادة محمد حسن، حكم الساحة، وعاونه، خالد حسام، مساعد أول، ومحمد أبو رحاب، مساعد ثانٍ، ومحمد صلاح، حكم رابع، بحضور مراقب المباراة، مصطفى المر، من لجنة المسابقات.


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