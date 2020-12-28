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رياضة

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:30 م
سيرينو
سيرينو
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الاثنين، عن إغلاق باب المفاوضات مع النادي الأهلي، بخصوص بيع لاعبهم الأوروجواياني جاستن سيرينو.

النادي الجنوب إفريقي أشار إلى أن سبب عدم إتمام الصفقة هو تباعد وجهات النظر بين الناديين بخصوص المطالب المادية لبيع اللاعب.

ونكشف تباعًا ما حدث بالتفصيل في صفقة سيرينو بحسب مصدر بالفريق الجنوب إفريقي؟

النادي الأهلي قدم عرضًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لـ صن داونز من أجل الحصول على سيرينو، مقابل 2.25 مليون دولار.

نادي صن داونز أكد قبل تلقيه عرض الأهلي، بأنه لا يريد بيع اللاعب، ووضع مبلغًا تعجيزيًا للتخلي عن اللاعب وهو 5 مليون دولار، والسبب الحقيقي في ذلك الأمر هو أن النادي غير راض حتى الآن عن رحيل موسيماني للأهلي، وهم لا يريدوا أن يذهب اللاعب كما ذهب المدرب لـ مصر.

اللاعب طلب من ناديه الجنوب إفريقي مطلع هذا الشهر أن يوافقوا على عرض الأهلي، ليقوم نادي صن داونز بالتصدير لوسائل الإعلام بأنهم سيوافقوا على بيع اللاعب مقابل 3 مليون دولار.

النادي الأهلي قام بتعليق المفاوضات في الميركاتو المنقضي، وفضل الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية.

النادي الأهلي قام بتقديم عرض رسمي لـ صن داونز يقدر بـ 2.5 مليون دولار بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن النادي، وكانوا يأملوا أن يوافق صن داونز بعد أن كانوا قد خفضوا مطالبهم المادية بالفعل لـ 3 مليون دولار.

نادي صن داونز قام بـ " تغفيل" الأهلي، وأكد بأن مطالبهم المادية هي الحصول على 5 مليون دولار لبيع اللاعب، وهو مبلغ تعجيزي للسبب الذي ذكرناه وهو أن النادي لا يريد بيع اللاعب للنادي الأهلي.
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