ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نوفاكس تبدأ المرحلة التجريبية للقاحها ضد كورونا في الولايات المتحدة والمكسيك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:33 م
لقاح نوفاكس
لقاح نوفاكس
Advertisements
على صالح
أعلنت شركة نوفاكس، اليوم الاثنين، عن بدء برنامج المرحلة الثالثة من دراستها المحورية في الولايات المتحدة والمكسيك لتقييم فعالية وأمان ومناعة لقاح NVX-CoV2373، المرشح من الشركة لعلاج كورونا - كوفيد 19، وفقا لما أعلنته في بيان صحفي.

وأضافت شركة نوفاكس أن ما يقرب من 30 ألف متطوع في أكثر من 100 مدينة في كلا البلدين سوف يسجلون في التجربة، وسيتلقى ثلثا المشاركين لقاحًا فعالًا.

وأشارت مرحلتان أوليتان من التجربة إلى أن اللقاح ينتج استجابة مناعية قوية، ويولد كمية جيدة من الأجسام المضادة ضد الفيروس، حسبما أشارت الشركة.

وقال ستانلي إرك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفاكس: "مع انتشار جائحة كورونا - كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، تعد هذه التجربة خطوة حاسمة في بناء محفظة عالمية من اللقاحات الآمنة والفعالة لحماية سكان العالم".

وتجري نوفاكس حاليًا مراحل مختلفة من التجارب العلمية في بلدان مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا.

وقالت الشركة، إنها تخطط لتسجيل أشخاص من مجموعات مختلفة، بما في ذلك أولئك الذين ينوون أن يكونوا في سن 65 عامًا أو أكبر، والأمريكيين من أصل أفريقي، وأمريكا اللاتينية، والهنود الأمريكيين.

وتعتبر نوفاكس هي خامس شركة تطلق تجربة المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بعد خطوات مماثلة من قبل فايزر وبيونتك ومودرنا واسترازينكا وجونسون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مودرنا الأمريكية تعلن موعد طرح لقاح كورونا

انخفاض أسهم استرازينكا بنسبة 1.5٪ بعد وفاة متطوع لتجريب لقاح كورونا

بعد فايزر.. شركة مودرنا تعلن تطوير لقاح لفيروس كورونا

فايزر تعلن أحدث نتائج عن لقاح كورونا.. فعال بنسبة 95%

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

النجدة في الطريق.. طلب عاجل للسلطات الأمريكية باعتماد الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

ترشيحاتنا

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

على رأسهم صلاح .. أسطورة ليفربول يفتح النار على ثلاثي هجوم الريدز

ريهام أيمن تغازل زوجها شريف رمزي على طريقتها

شاهد.. كلب يعلم طفلا مصابا بالتوحد النطق والتواصل

15 دقيقة.. الزمالك يسجل هدفين والـ VAR يلغي الأول وركلة جزاء تمنحه التقدم على سموحة

قتل مسموما .. مصرع ملياردير نتفيلكس بعد مؤامرة من زميله

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

بسبب احتفالات الفوز في الانتخابات.. كورونا يطيح بـ 3 أشقاء لنائب في البرلمان

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

يا أنا يا لأ .. ألبوم عمرو دياب يخطف الأضواء من دينا الشربيني

مواصفات بي واي دي byd tang في السعودية ..صور