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رياضة

#بن_شرقي يتصدر تويتر بعد إحرازه الهدف الأول للزمالك بمرمى سموحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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القسم الميداني

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #بن_شرقي وذلك عقب إحرازه الهدف الأول في مباراة الزمالك وسموحة التي تقام حاليا بالإسكندرية.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، معربين عن إعجابهم بروعة الأداء.

 

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى سموحة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. 


بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول الى مرمى محمد أبو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض المميز تمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري. 

 

ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المبارة عن طريق أشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقه. 

 

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة.

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