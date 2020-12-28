روسيا تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

أوصت سلطات المركز الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا في روسيا بتمديد تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة؛ لضمان حماية الصحة العامة، وتم تمديد القيود إلى الساعة 12 يناير 2021، وفقا لما اعلنه المركز للصحفيين.

وفي 22 ديسمبر، علقت روسيا الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة لمدة 7 أيام فيما يتعلق باكتشاف سلالة جديدة من كورونا - كوفيد 19 في روسيا.

وتتخذ العديد من الدول تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وتعليق اتصالات النقل مع بريطانيا، حيث أدت النسخة المعدلة الجديدة من الفيروس إلى قيود صارمة من المستوى 4 في لندن ومانشستر ومدن إنجليزية أخرى.





وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميًا 1750 ألفًا، بينما بلغ عدد المصابين في جميع أنحاء العالم 80 مليونًا، بحسب جامعة جونز هوبكنز.





وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا ، حيث أصيب أكثر من 19 مليونًا ، في حين أن عدد الوفيات الذي يزيد عن 333000 يعني أن واحدًا من كل 1000 شخص قد مات بسبب المرض في أمريكا.





وتأتي الهند في المرتبة التالية مع أكثر من 10.1 مليون إصابة وأكثر من 147000 حالة وفاة ، في حين أن البرازيل لديها ثاني أعلى عدد وفيات بأكثر من 191000 وأكثر من 7.4 مليون حالة.