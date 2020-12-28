الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

قالت الدكتور هالة زياد وزيرة الصحة والسكان المصرية: إننا قمنا بالعمل علي إخلاء مصر من الأمراض المعدية مثل فيروس "سي" مؤكدة أن مصر كانت الأولى عالميا في مرضي فيروس "سي" ومن خلال حملة 100 مليون صحة لفيروس سي كمان بالكشف علي 60 مليون مواطن خلال 7 شهور.





وأضاف هالة زايد خلال مؤتمر صحفي يذاع علي قناة العربية، أن عدد المصابين بفيروس سي الذي تم علاجهم من خلال حملة 100 مليون صحة يصل عددهم إلى 2.7 مليون مصاب وتم علاجهم وأكدت أنه تزامنا مع حملة 100 مليون صحة قمنا بعمل مبادرة صحة عامة للكشف علي جميع الأمراض المزمنة.



