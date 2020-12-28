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الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:44 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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إبراهيم القادري
قالت الدكتور هالة زياد وزيرة الصحة والسكان المصرية: إننا قمنا بالعمل علي إخلاء مصر من الأمراض المعدية مثل فيروس "سي" مؤكدة أن مصر كانت الأولى عالميا في مرضي فيروس "سي" ومن خلال حملة 100 مليون صحة لفيروس سي كمان بالكشف علي 60 مليون مواطن خلال 7 شهور.

وأضاف هالة زايد خلال مؤتمر صحفي يذاع علي قناة العربية، أن عدد المصابين بفيروس سي الذي تم علاجهم من خلال حملة 100 مليون صحة يصل عددهم إلى 2.7 مليون مصاب وتم علاجهم وأكدت أنه تزامنا مع حملة 100 مليون صحة قمنا بعمل مبادرة صحة عامة للكشف علي جميع الأمراض المزمنة.

وأوضحت هالة زايد، أن هذه الحملات مزالت مستمرة للرفع الحالة الصحية المصرية وسبب زيادة الوفيات في مصر سببها وجود أحد الأمراض المزمنة لدى المرضى لافتة إلى أن جميع المواطنين يتلقون العلاج مجانا لجميع الأمراض المزمنة ومن المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات.
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