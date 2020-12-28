أضوى فهد لـ صدى البلد: خشيت رد فعل خطيبى على دورى فى حد الطار





وأضافت أضوى، وكان من الصعب الفصل بين شخصيتى وشخصية الفيلم، ولكن بعد عقد جلسات عمل مع المخرج انتهت كل هذه التخوفات.





يذكر أن فيلم حد الطار فاز فى مهرجان القاهرة السينمائى بجائزة لجنة التحكيم كونه أحد الأعمال التى تكشف العادات والتقاليد فى السعودية والتى كانت تسيطر عليها فى التسعينيات.

وقالت اضوى فى تصريح لـ "صدى البلد": الفيلم واجهت فيه كثير من الصعوبات خاصة أن الدور صعب وكانت تخشى رد فعل خطيبها على الشخصية التى تقدمها فى الفيلم والتى تتسم بالرومانسية مع وجود بعض المشاهد الرقيقة والتى تجمع بينها وبين بطل الفيلم ولكن خطيبها كان متفهما لما تقدمه وهو الأمر الذى أسعدها كثيرا.