ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أضوى فهد لـ صدى البلد: خشيت رد فعل خطيبى على دورى فى حد الطار

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:45 م
اضوى فهد
اضوى فهد
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنانة السعودية اضوى فهد، عن رد الفعل تجاه تجربتها الأولى وهو فيلم "حد الطار" والذى عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة. 

وقالت اضوى فى تصريح لـ "صدى البلد": الفيلم واجهت فيه كثير من الصعوبات خاصة أن الدور صعب وكانت تخشى رد فعل خطيبها على الشخصية التى تقدمها فى الفيلم والتى تتسم بالرومانسية مع وجود بعض المشاهد الرقيقة والتى تجمع بينها وبين بطل الفيلم ولكن خطيبها كان متفهما لما تقدمه وهو الأمر الذى أسعدها كثيرا. 

وأضافت أضوى، وكان من الصعب الفصل بين شخصيتى وشخصية الفيلم، ولكن بعد عقد جلسات عمل مع المخرج انتهت كل هذه التخوفات.

يذكر أن فيلم حد الطار فاز فى مهرجان القاهرة السينمائى بجائزة لجنة التحكيم كونه أحد الأعمال التى تكشف العادات والتقاليد فى السعودية والتى كانت تسيطر عليها فى التسعينيات.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

بعد ارتباطها بنجل شقيق إلهام شاهين.. أجرأ إطلالات هنا شيحة

في عيد ميلادها.. عدد زيجات هنا شيحة وقصة حب جديدة مع نجل شقيق إلهام شاهين

رقص وأحضان.. هنا شيحة تحتفل مع حبيبها بعيد ميلادها

سعادتنا لن تنتهى.. ابن شقيق إلهام شاهين يوجه رسالة رومانسية جديدة إلى هنا شيحة

بعد ارتباطها بابن شقيق إلهام شاهين.. شاهد هنا شيحة مع أبنائها

ترشيحاتنا

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

الهزيمة الأولى.. بعد تحقيق رقم إيجابي.. أحمد سامي يعود للنتائج السلبية

خطيبة محمود شاهين السابقة: أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري

الإزالة والغرامة والحبس.. عقوبات شديدة على مخالفات البناء في 2021

دراسة خطيرة تكشف تأثير كورونا المستقبلي على المتعافين

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك يفوز على سموحة 2-0 ويحتل المركز الثاني في الدوري.. فيديو

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

قاتل مأجور يعدم سيدة في وضح النهار أثناء سيرها بالشارع

قرار عاجل من الإمارات بشأن التأشيرات السياحية

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

"سجن الجن".. بئر غامضة موجودة في دولة عربية عجز العالم عن استكشافها.. تفاصيل

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمهات تعرف كل شيء.. فتاة تذهل الملايين بحيلة ذكية لنزع شريط الأسعار عن المشتريات| فيديو

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة