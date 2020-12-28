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فن

طليقة ماجد المصري تثير الجدل.. وتعلق: الطلاق الشفوي لا يقع

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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القسم الميداني

علقت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "إنستجرام"، على قضية الطلاق الشفوي بعد الدراسة والتأكد، والسماع لآراء الشيخ خالد الجندي، والدكتور سعد الدين الهلالي.

 

ونشرت صورتها بعلامة النصر، حيث أثارت طليقة الفنان ماجد المصري حالة من الجدل، وكتبت "الله أكبر.. الطلاق الشفوي لا يقع".

 

وأضافت طليقة الفنان ماجد المصري "الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي 👍🥰 ومن سنين كتير كنت متأكده من كده من خلال دراسة وبحث👌لكن لم أستطع البوح لأنى غير مختصة بأمور الدين".

 

واختتمت طليقة الفنان ماجد المصري، "كله يحافظ على بيته ومراته وولاده ورجعهم لحضنك 👨👩👧👦👩️‍💋👨".

 

وتفاعل عدد كبير من متابعي طليقة الفنان ماجد المصري عبر السوشيال ميديا على تعليقها، وانهالت عليها التعليقات التي تتجاوبها حول استمرار حبها للفنان ماجد المصري.

 

وأعلنت طليقة الفنان ماجد المصري مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام شفاءها من فيروس كورونا، بعدما تخطت المرحلة الحرجة من المرض.

 

يذكر الفنانة منى إش إش، هي ابنة الملحن حسن إش إش، وطليقة الفنان ماجد المصري، ووالدة أبنائه "ماهيتاب وأحمد".

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