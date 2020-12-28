جامعة حلوان تلغي حفلا غنائيا بسبب كورونا

ألغت جامعة حلوان، حفلة غنائية ترفيهية كانت أعلنت عنها من تنظيم اتحاد الطلاب بالجامعة وكانت سوف تقام اليوم الاثنين فى قاعة الفنون والثقافة داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان ، وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .





وصرح مصدر مسئول بجامعة حلوان ل "صدى البلد" أن الجامعة قامت بإلغاء الحفلة نظرآ لما تمر به البلاد من ارتفاع أعداد الاصابة بفيروس كورونا ودخول مصر فى الموجة الثانية من فيروس كورونا ، وقال ان الجامعة لم تحدد بعد اليمعاد الجديد الحفلة .





وقال الطالب علي السيد علي رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان انه كان يعمل على اقامة حفلة غنائية ترفيهية للطلاب إلا انه تفاجأ بقرار تأجيل الحفلة منذ عدة أيام بسبب الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الجامعة و تزامننا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا .





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وكان من المقرر ان يحيى الحفل الغنائى مجموعة من الفنانين الشباب أصحاب الشعبية العالية بين شباب الجامعات وهم الفنان يحيى علاء ، وأميرة البيلي، وايه عقيل





أعلنت جامعة حلوان عن إرشادات التعامل فى حالة الاشتباه بإصابة أى فرد من الجامعة بفيروس كورونا سواء كان طالبا أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة.





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وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

01145632478

01065738847







