الصحة: 2 مليون مستخدم لـ تطبيق "صحة مصر"

يسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 2 مليون مشترك على تطبيق صحة مصر حتى الآن. قال أ





وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يتم توعية المواطنين بأهمية الوقاية من فيروس كورونا على تطبيق صحة مصر، إضافة إلى توفير المعلومات الموثقة حول كيفية التعامل مع كورونا وطرق الوقاية وكيفية التعامل مع حالات العزل المنزلي.





وتابع:"تم توفير أماكن المستشفيات في نطاق كل محافظة التي تستقبل حالات كورونا على تطبيق صحة مصر"، مضيفا:" 80% من الحالات المصابة بكورونا لا تحتاج الدخول الى مستشفى ونضع إرشادات لكيفية تطبيق العزل المنزلي".





وأكمل أيسم صلاح:" تم وضع مجموعة من الأسئلة الشائعة الاجابات السريعة عنها على تطبيق صحة مصر"، مضيفا:" محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية الأكثر استخداما لـ تطبيق صحة مصر".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأحد، عن خروج 553 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و 7405 حالات وفاة.



