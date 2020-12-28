البورصات العربية اليوم.. المصرية تربح 6 مليارات جنيه.. ارتفاع مؤشرات الكويت والأردن ومسقط والبحرين وبيروت.. خسارة بسوق مال السعودية خلال تعاملات ثاني أيام الأسبوع

البورصات العربية اليوم:
- بورصة مصر تربح 6 مليارات جنيه وتقود رأس المال العربي
- ارتفاع مؤشرات الكويت والأردني ومسقط والبحرين وبيروت
- خسارة بسوق مال السعودية خلال تعاملات ثاني أيام الأسبوع
شهدت معظم البورصات العربية، حالة من الارتفاع لمؤشراتها، بثاني جلسات الأسبوع، اليوم الإثنين، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم المصرية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم بربح 6 مليارات جنيه، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.
البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات حيث ربح رأس المال السوقي نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند 639 مليار جنيه، مقارنة بـ 633.055 مليار جنيه أمس.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.69% مسجلا 10658.55 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.77% لينهي التعاملات عند مستوى 2061.96 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا 1.62%، منهيًا التعاملات عند مستوى 2985.81 نقطة.
بورصة بيروت
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.55%، أي ما يعادل 3 نقاط، ليغلق عند مستوى 632.27 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 220 ألفًا و635 سهمًا، بقيمة 1 مليون و4 آلاف و50 دولارًا أمريكيًا، نفّذت من خلال 35 صفقة.
كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و535 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و434 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.49% أي ما يعادل 2.33 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 474.67 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 552,234 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,144,973 دولارًا، نُفذت من خلال 67 صفقة.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر2 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5555 نقطة بنسبة صعود بلغت 05ر0 % .
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 8ر150 مليون سهم تمت عبر 6133 صفقة نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر32 نقطة ليبلغ مستوى 4567 نقطة بنسبة صعود بلغت 73ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر128 مليون سهم تمت عبر 3897 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 ملايين دينار .
وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 78ر6057 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر22 مليون سهم تمت عبر 2236 صفقة بقيمة 01ر9 ملايين دينار .
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.39%، عند مستوى 1641.88 نقطةً، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2778 صفقة.
مؤشر سوق مسقط
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 54ر3624 نقطةً مرتفعًا بـ 4ر9 نِقَاط وبنسبة 26ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 18ر3615 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و 50 ألفًا و 373 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 5ر115 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 487 ألفًا و 401 ريال عماني.
بورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 25.28 نقطة ليقفل عند مستوى 8715.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 320 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وحلواني إخوان، وعطاء، وإكسترا، وأيان الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، وساب للتكافل، وزجاج، وولاء، وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.28%، فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيمانول، وأبو معطي، وريدان، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2628.96 نقطة ليقفل عند مستوى 24349.17 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.
مؤشر البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,490.16 نقطة بانخفاض قدره 4.13 نقاط مقارنة بيوم أمس، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 655.50 نقطة بارتفاع قدره 1.58 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة اليوم في البورصة 3.28 ملايين سهم وسند، بقيمة إجمالية قدرها 700.18 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 78 صفقة.