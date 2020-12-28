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مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة هنا شيحة، مؤشرات البحث بمحرك جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها منذ أيام مع محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، بعد أنباء عن ارتباطهما. 

وتألقت هنا شيحة بمجموعة من الإطلالات التي تبرز جمال أنوثتها خلال الفترة الماضية، كما تعتمد على الألوان الزاهية وعلى أحدث صيحات الموضة.

وتتميز  هنا شيحة بالظهور بشكل جمالي بسيط، وتتخلى عن وضع الماكياج الصارخ، وتكتفي باللمسات الهادئة.

وفى هذا السياق ننشر مجموعة من صور الفنانة  هنا شيحة .

المثير فى الأمر أن فارق العمر بين الطرفين كبير، إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عامًا، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عامًا، أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما.

وتزوجت الفنانة هنا شيحة 3 مرات الأولى من والد أبنائها وهو مهندس الديكور فوزى العوامري، وأنجبت منه ولدين ورفض الانفصال عنها الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها.

وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة.

وفي عام 2018 تزوجت من الفنان أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام انفصلت عنه ولم تكشف عن السبب واكتفت بالتعليق "كل شيء قسمة ونصيب".

وتواجدت هنا ومحمود شاهين مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها
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