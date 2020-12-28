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فن

"طرب وتحدي ولعب ".. كواليس سهرة صابر الرباعي في ليلة رأس السنة مع منى الشاذلي |صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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محمد زاهر

يحل النجم صابر الرباعي مساء ليلة رأس السنة الجديدة ضيفا ببرنامج "معكم.. منى الشاذلي" في حلقة خاصة تعرض علي فضائية cbc .  


حلقة الرباعي مع الإعلامية منى الشاذلي تم تصويرها للعرض كسهرة خاصة للمشاهدين احتفالا بليلة رأس السنة، حيث يقدم خلالها النجم التونسي باقة من أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني. 

 

وأرسل الرباعي والشاذلي تحياتهما خلال الحلقة لكل الجمهور العربي احتفالا بالسنة الجديدة وتمنيا للجميع دوام الصحة والسعادة بعد مرور واحدة من أصعب السنوات في العقود الأخيرة بسبب جائحة كورونا.  

 

ويكشف الرباعي خلال الحلقة للمرة الأولى عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى التي يقدمها و سر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين وعبر عن امتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين شرف بالتعامل معهم في بداية مشواره ومنهم سيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل بعد لقائه بهم في لجنة الإذاعة المصرية. 


ووجه الفنان العربي رسالة حب وتقدير للفنانة الراحلة وردة وقدم لها مجموعة من أشهر أغانيها ضمن فقرته الغنائية بالحلقة. 

 

وينضم للقاء النجم الشاب أحمد جمال الذي حضر لمشاركة الرباعي عددا من الأغاني الرومانسية والشعبية وشاركه في مسابقات التحدي التي اتسم بها البرنامج متضمنة الفكاهة والمرح إلى جانب الطرب والغناء.

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