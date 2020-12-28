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شاهد.. تعرف على أشهر جاسوس مزدوج في العالم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت قناة "الغد"، تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن أخطر جاسوس مزدوج فى العالم، وهو رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري، العميل المزدوج البريطاني، "جورج بليك"، والذى تُوفي عن عمر ناهز 99 عامًا.

وأضاف تقرير قناة "الغد"، أن إيفانوف كان يتجسس لصالح الاستخبارات السوفيتية، والذي شكل عمله السري لصالح الاتحاد السوفيتي، إهانة لمؤسسة المخابرات البريطانية في أوج الحرب الباردة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات، سيرغي إيفانوف، "رحل ضابط الاستخبارات الأسطوري العقيد المتقاعد في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، جورج بليك".

وأضاف "كان يحب بصدق بلدنا، وأعجب بالإنجاز البطولي لشعبنا خلال الحرب الوطنية العظمى".

ولم يستطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إخفاء حزنه لوفاة بليك.

وأوضح "كان الكولونيل بليك محترفًا لامعًا ذا حيوية وشجاعة خاصة على مدار سنوات من العمل الجاد والشاق، قدم مساهمة لا تقدر بثمن حقًا في ضمان التكافؤ الاستراتيجي والحفاظ على السلام على هذا الكوكب".

واختتم بوتين بيانه، قائلا "الذكرى العزيزة لهذا الرجل الأسطوري ستبقى إلى الأبد في قلوبنا".

ووُلد بليك في 11 نوفمبر 1922 في روتردام، لأم هولندية وأب مصري يهودي.

وكان عضوا سابقًا في المقاومة الهولندية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم عميلًا لجهاز المخابرات الخارجية البريطاني M16.

وأعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية عن وفاة رجل الاستخبارات السوفيتي الأسطوري، العميل المزدوج البريطاني جورج بليك عن عمر ناهز 99 عاما.

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