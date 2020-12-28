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أخبار البلد

لمزارعي البلح.. ننشر أهم التوصيات الواجب مراعاتها خلال يناير

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:17 م
البلح
البلح
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها المعمل المركزي لبحوث النخيل في:

أولا: أهم العمليات 
-عزيق سطح التربة 
-تنظيف الفحول من الأشواك والسعف الجاف
- الاستمرار بإجراء التكريب وقطع السعف اليابس مع جزء من السعف الأخضر ولدورين على الأقل للتخلص من إعداد كبيرة لبيض حشرة الدوباس  
-جمع التربة حول قاعدة النخلة لغرض التثبيت وتشجيع اخراج الفسائل في السنوات العشر الأولى من الزراعة، وفي حالة الري بالتنقيط يتم إحاطة النخلة بأحواض تنتشر فيها النقاطات لضمان وصول الماء لجميع جهات النخلة. 

ثانيا: التسميد:
التسميد بسماد يوريا 1.5كجم للنخلة

ثالثا: برنامج الرى
الرى بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يناير 32
الرى الفقاعى 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يناير 50 

رابعا: برنامج المكافحة
مكافحة حشرة النخيل القشرية مع بداية ظهور الطلع
إجراء الرشة الثانية لمكافحة مرض خياس طلع النخيل وبأحد المبيدات الفطرية الموصى بها.
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