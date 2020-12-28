تزامنًا مع القصف الإسرائيلي على سوريا.. نتنياهو يهاتف بوتين

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الأوضاع في سوريا والتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية أُجريت بينهم اليوم.





وقال قصر الكرملين الروسي في بيان، إ ن بوتين ونتنياهو أجريا محادثات هاتفية تطرقا فيها إلى "القضايا الملحة للعلاقات الروسية الإسرائيلية في مجالات مختلفة"، حيث "أكدا تصميمهما المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب، بما في ذلك في سياق مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".





وأضاف الكرملين أنه تم خلال المكالمة "بحث القضايا الإقليمية بالتركيز على بعض جوانب تطورات الأوضاع في سوريا".





وتبادل بوتين ونتنياهو التهاني بمناسبة أعياد رأس السنة واتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.





وتأتي المكالمة الهاتفية، في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية التي يشنها الطيران الإسرائيلي في سوريا، وهو ما ترفضه روسيا وتعتبره انتهاكًا لسيادة سوريا.