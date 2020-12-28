الإزالة والغرامة والحبس.. عقوبات شديدة على مخالفات البناء في 2021

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ان اشتراطات البناء الجديدة سوف يتم تحديدها حسب قانون البناء الموحد، موضحا أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني ستضع شروطا لكل منطقة على حدة.





وأضاف الفيومي، خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، ان كل مواطن كان يملك رخصة بناء يمكنه استئناف البناء ومن لم يمتلك رخصة عليه ان يحصل عليها لكي يستطيع أن يبني، مشيرا إلى أن العقوبات شديدة في حال عدم الحصول على رخصة بناء.





وأشار النائب، إلى ان الاحياء هى الجهة التي سوف يتم استخراج الرخص منها ، مرددا: «الحي هو من سيحدد اشتراطات البناء في كل منطقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني».





وأكد النائب، أن البناء بدون رخصة عقوبته الازالة والغرامة والسجن لصاحب المبني ومهندس الحي الذي ساعده أو تغاضى عن البناء المخالف.