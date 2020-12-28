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بسبب كورونا.. قبول جميع الأعذار الطبية عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بتربية عين شمس.. وطرق سداد المصروفات بنظام الدفع الإلكتروني بكلية البنات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
_ قبول جميع الأعذار الطبية عن امتحانات الفصل الدراسى الأول بتربية عين شمس بسبب كورونا
_ تعرف على طرق سداد المصروفات بنظام الدفع الإلكتروني ببنات عين شمس  
_ أعراض فيروس كورونا.. أستاذ مناعة في هذه الحالة تلجأ للطبيب فورا  


قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن امتحانات نهاية الترم الأول ستبدأ لطلاب الفرقة الأولى يوم 3 يناير المقبل وتنتهي في 4 فبراير المقبل، مشيرا إلي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الفرق (الثانية -الثالثة -الرابعة) ستبدأ يوم 16 يناير وتنتهي أيضًا 4 فبراير.

وأكد الدكتور ماجد خلال تصريحات لـ "صدي البلد"، أن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين منوها إلى أن موعد انتهاء الدراسة سيكون يوم 31 ديسمبر الجاري
  
وأشار إلي أنه نظرا لجائحة كورونا قبول جميع الأعذار الطبية عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، موجها رسالة طمأنينة للطلاب أن الكلية سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف أن الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، أو من يشعر بأي عرض يسمح له بإعادة امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة ثانية ويتم قبول جميع الأعذار الطبية وإعادة الامتحانات لهم بعد فترة وتحديد جدول لهم.

من جانبها قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس إن الكلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول .

وأشارت عميدة كلية البنات خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى استمرار العملية التعليمية بشكل سليم دون اي معوقات مع تعقيم المدرجات وجميع المعامل يوميا مرتين مع استعداد تام لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه سوف يتم تسديد مصروفات الطالبات بنظام الدفع الإلكتروني بكروت فيزا علي بنك مصر طبقا للإعلان السابق على الموقع الرسمي wf.asu.edu.eg والصفحه الرسمية على الفيس بوك، مؤكدة أن الكلية غير مسؤولة عن أى تعاملات اخرى واي اعلانات بصفحات أو جروبات أخرى غير رسمية.

في سياق آخر، قال الدكتور خالد أبو شنب، عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، وما زالت الأعراض التي حدثت في الموجة الأولى هي نفس الأعراض في الوقت الحالي ومنها عدم التذوق والشم والسعال وغيرها. 

وأكد الدكتور خالد خلال تصريحات لـ صدي البلد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.

وأشار  ابو شنب الي توجد بعض الأعراض تلزم صاحبها باستشارة الطبيب وهي أعراض الإصابة الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجيا لذلك ننصح أي طالب او شخص عادي يعزل نفسه ويلجأ للطبيب فورا .

وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة تتمثل في:

_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.

_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- الشوكولاته الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.

_ ممارسة الرياضية بشكل يومي 

_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها 

_تناول البيض والجبن 

_تناول المكسرات بأنواعها 

_التوقف عن التدخين
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