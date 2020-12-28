نصائح هامة للتعامل مع الشبورة الصباحية على الطريق

الشبورة الصباحية ليست بالأمر الهين، فهي من الممكن ان تتسبب فى وقوع حوادث كبيرة.. لذلك يجب ان يعلم قائد السيارة كيفية التعامل معها لتفادي أضرارها .. وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض النصائح لكيفية تفاديها.
في بداية الامر يجب متابعة التحذيرات الخاصة بالارصاد الجوية والمرور ومراجعة توقيت الرحلات جيدا قبل التحرك بالسيارة وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف و التي تسمي بمسافة الامان .
يجب علي قائد السيارة ان يقوم بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية و زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك لإعطاء مساحة توقف جيدة في حالة الطوارئ .
يجب علي قائد السيارة الالتزام بالحارة المرورية مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية و السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع و فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج و استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.
من الضروري استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة و استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج و عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا و الاستجابة لتعليمات رجال المرور على الطرق حال تحقيق الغلق او التفويج.
وفى حالة حدوث عطل فجائي للسيارة, يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا في اتجاه السير لتجنب الاصطدام بها .
في بداية الامر يجب متابعة التحذيرات الخاصة بالارصاد الجوية والمرور ومراجعة توقيت الرحلات جيدا قبل التحرك بالسيارة وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف و التي تسمي بمسافة الامان .
يجب علي قائد السيارة ان يقوم بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية و زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك لإعطاء مساحة توقف جيدة في حالة الطوارئ .
يجب علي قائد السيارة الالتزام بالحارة المرورية مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية و السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع و فتح جزئي لإحدى النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج و استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.
من الضروري استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعة و استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج و عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا و الاستجابة لتعليمات رجال المرور على الطرق حال تحقيق الغلق او التفويج.
وفى حالة حدوث عطل فجائي للسيارة, يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا في اتجاه السير لتجنب الاصطدام بها .