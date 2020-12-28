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أخبار العالم

حتى بعد خروج بريطانيا.. إسبانيا ترفض التخلي عن مطالبتها بالسيادة على جبل طارق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:38 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا ونظيره الاسباني
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على صالح
أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، الإثنين ، عن أن إسبانيا سترفض التخلي عن مطالبتها بالسيادة على جبل طارق، حتى إذا تم حل قضية الحدود باتفاق.

وقالت الوزيرة إن العمال الذين يتنقلون بين إسبانيا وجبل طارق لن يكونوا مجبرين على الخضوع لأي عمليات تفتيش على الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 1 يناير ، حتى لو فشلت المحادثات بشأن حرية التنقل عبر الحدود.

وأبرمت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي صفقة بشأن العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، ومع ذلك فإن قضية الحدود الإسبانية مع جبل طارق غائبة بشكل واضح عن الاتفاقية. 

وتسعى المملكة المتحدة وإسبانيا وجبل طارق جاهدًا لإيجاد حل قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.

ويأتي بيان الوزيرة وسط تقارير تفيد بأن جبل طارق لن يقوم بفحص الإسبان على الحدود ، بينما سيُجبر مواطنو المملكة المتحدة على المرور عبر مراقبة جوازات السفر.

الوقت يمر بينما تحاول المملكة المتحدة وإسبانيا وجبل طارق التوصل إلى اتفاق بشأن وضع الأراضي البريطانية فيما وراء البحار، وهي قضية لم يتم ذكرها في اتفاق التجارة حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المتفق عليه يوم الخميس، ما يثير تساؤلات حول حدود ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين إسبانيا وجبل طارق.

وكان رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، قد دعا في السابق الأطراف المتفاوضة إلى القيام بـ "دفعة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق.

ويخضع جبل طارق لسيطرة المملكة المتحدة منذ عام 1713، عندما تنازلت عنها إسبانيا لبريطانيا بموجب معاهدة أوترخت. ومع ذلك ، استمرت مدريد في المطالبة بجبل طارق على أنها ملك لها على الرغم من أن أولئك الذين يعيشون في الطرف الجنوبي الغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية في عام 2002.
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