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فن

مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه.. أحسن واجدع أخ في الدنيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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القسم الميداني

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له برفقة شقيقه لتهنئته بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق مصطفى خاطر، قائلا: " كل سنه وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنه يا احسن واجدع اخ في الدنيا".


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وعلقوا على وجه الشبه الكبير بينهما، متمنين له الخير والسعادة في السنة الجديدة.

 

يشارك الفنان مصطفى خاطر مؤخرا في فيلم "ثانية واحدة" والذي تدور احداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

 

فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربيني، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، ويشارك الفنان فتحي عبد الوهاب ضيف شرف ضمن الأحداث، ومن إخراج أكرم فريد، ويشارك به مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم جار الاستقرار عليهم.    


ويشارك أيضا مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.    

 

وتدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.  

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